Вадим Самойлов на передовой ДНР поздравил военных «Спарты» с днем разведчика

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-07T12:47:04+03:00

Погиб Арсен Павлов в результате подлого теракта украинских спецслужб 16 октября 2016 года. Фото: t.me/wargonzo

Прямо на боевом дежурстве военных музыкант исполнил несколько песен группы «Агаты Кристи»

Изменить размер текста: A A

Вадим Самойлов приехал на передовую ДНР в подразделение «Спарта». Во время боевого дежурства в Донецком аэропорту музыкант поздравил военных с Днем разведчика. Об этом сообщили в "War Gonzo".

— Вадим Самойлов приехал в Донецкий аэропорт, чтобы поздравить легендарный донбасский батальон имени Арсена Павлова (Моторола) «Спарта» с Днем разведчика, — говорится в сообщении.

На передовой Вадим Самойлов вооружившись одной лишь акустической гитарой, исполнил бессмертные хиты группы «Агата Кристи», а также спел собственные песни о войне.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Донецке завершают работы над портретом Моторолы

Проезжая по проспекту Ильича на пересечении с улицей Марии Ульяновой трудно будет не заметить мурал, посвященный Герою Донецкой Народной Республики Арсену Павлову – легендарному Мотороле (Подробнее…)

Пользователи соцсетей ополчились против звезд ТНТ за шутки про Героя ДНР Моторолу

Жители Республики не остались в стороне и ответили на шутки комиков (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU