2019-11-07T12:47:04+03:00
Общество

Вадим Самойлов на передовой ДНР поздравил военных «Спарты» с днем разведчика

Прямо на боевом дежурстве военных музыкант исполнил несколько песен группы «Агаты Кристи»
Екатерина Сорока
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Погиб Арсен Павлов в результате подлого теракта украинских спецслужб 16 октября 2016 года. Фото: t.me/wargonzoПогиб Арсен Павлов в результате подлого теракта украинских спецслужб 16 октября 2016 года. Фото: t.me/wargonzo
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Вадим Самойлов приехал на передовую ДНР в подразделение «Спарта». Во время боевого дежурства в Донецком аэропорту музыкант поздравил военных с Днем разведчика. Об этом сообщили в "War Gonzo".

— Вадим Самойлов приехал в Донецкий аэропорт, чтобы поздравить легендарный донбасский батальон имени Арсена Павлова (Моторола) «Спарта» с Днем разведчика, — говорится в сообщении.

На передовой Вадим Самойлов вооружившись одной лишь акустической гитарой, исполнил бессмертные хиты группы «Агата Кристи», а также спел собственные песни о войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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