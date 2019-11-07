Вадим Самойлов на передовой ДНР поздравил военных «Спарты» с днем разведчика
Вадим Самойлов приехал на передовую ДНР в подразделение «Спарта». Во время боевого дежурства в Донецком аэропорту музыкант поздравил военных с Днем разведчика. Об этом сообщили в "War Gonzo".
— Вадим Самойлов приехал в Донецкий аэропорт, чтобы поздравить легендарный донбасский батальон имени Арсена Павлова (Моторола) «Спарта» с Днем разведчика, — говорится в сообщении.
На передовой Вадим Самойлов вооружившись одной лишь акустической гитарой, исполнил бессмертные хиты группы «Агата Кристи», а также спел собственные песни о войне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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