2019-11-07T11:45:07+03:00
Общество

В ДНР плотно займутся восстановлением сожжённых лесов

Во время боевых действий на территории ДНР было уничтожено около трех с половиной тысяч гектаров лесов
Екатерина Сорока
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Способ выращивания саженцев в теплице гарантирует их 100% приживаемость на почве. Фото: dnr-live.ruСпособ выращивания саженцев в теплице гарантирует их 100% приживаемость на почве. Фото: dnr-live.ru
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На прошлой неделе лесоводы Республики приехали из Нижегородской области. Там они переняли опыт от своих российских коллег, которые рассказали о новых методах охраны лесов от пожаров. И они пришли к выводу, что пора плотно заняться восстановлением лесов в ДНР. Ведь за годы войны из-за обстрелов было уничтожено около трех с половиной тысяч гектаров лесов.

— На данный момент существенно изменился подход власти к решению вопросов лесного хозяйства в Российской Федерации. Выделяются огромные средства, приобретается современная техника, которая непосредственно связана с тушением лесных пожаров. В Республике, в результате боевых действий с 2014 года в ДНР уничтожено порядка трех с половиной тысяч гектаров леса и всё это необходимо восстанавливать, — рассказал председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексей Шелбаков.

В первую очередь в Республике создадут специальный тепличный комплекс для выращивания саженцев деревьев, с помощью которых будут восстанавливать леса. Этот комплекс будет расположен в Амвросиевке. Потом изменится система обучения младших специалистов лесного хозяйства. И в скором времени можно ожидать приезд в Республику российских лесоводов, также для обмена опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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