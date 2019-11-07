2019-11-07T09:17:35+03:00
Политика

Украинские боевики пригнали зенитки в поселок под Мариуполем

Разведке ДНР также стало известно об установке противником противотанковых мин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики пригнали зенитки в поселок под МариуполемУкраинские боевики пригнали зенитки в поселок под МариуполемФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Вооруженные формирования Украины разместили зенитные ракетные комплексы к северу от Мариуполя. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Выявлено местонахождение двух зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и зенитной установки ЗУ-23 из состава 128-й огшбр вооруженных формирований Украины, размещенной в селе Новоселовка, - рассказали в Управлении народной милиции.

Также разведчики установили, что украинские силовики на участке дороги вблизи поселка Тарамчук под Докучаевском установили две противотанковые мины. А в районе села Водяное под Мариуполем - больше двадцати таких мин.

- Разведка Республики продолжает фиксировать укрепление позиций противником в инженерном плане и установку минно-взрывных заграждений вблизи линии соприкосновения сторон, - констатировали в Управлении народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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