СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-07T09:17:35+03:00

Украинские боевики пригнали зенитки в поселок под Мариуполем Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Разведке ДНР также стало известно об установке противником противотанковых мин

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Вооруженные формирования Украины разместили зенитные ракетные комплексы к северу от Мариуполя. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Выявлено местонахождение двух зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и зенитной установки ЗУ-23 из состава 128-й огшбр вооруженных формирований Украины, размещенной в селе Новоселовка, - рассказали в Управлении народной милиции.

Также разведчики установили, что украинские силовики на участке дороги вблизи поселка Тарамчук под Докучаевском установили две противотанковые мины. А в районе села Водяное под Мариуполем - больше двадцати таких мин.

- Разведка Республики продолжает фиксировать укрепление позиций противником в инженерном плане и установку минно-взрывных заграждений вблизи линии соприкосновения сторон, - констатировали в Управлении народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU