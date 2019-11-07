Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-07T08:19:09+03:00

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Украинские военнослужащие один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подвергся район села Логвиново, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины». Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том и числе крупнокалиберного. И это при том, что в Донбассе действует перемирие, о котором стороны конфликта договорились в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU