2019-11-07T07:20:38+03:00
Политика

На юге ДНР погиб военнослужащий Народной милиции

Он пал от рук украинских боевиков в Ленинском
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На юге ДНР погиб военнослужащий Народной милиции. Фото:novorosinform.orgНа юге ДНР погиб военнослужащий Народной милиции. Фото:novorosinform.org
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Военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики погиб в районе села Ленинское в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- В результате обстрела со стороны позиций 36-й бригады района села Ленинское получил ранение, несовместимое с жизнью, защитник Республики, - говорится в сообщении.

Накануне вечером Ленинское подверглось обстрелам украинских силовиков. Они применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное. Информация о разрушениях не поступала.

Село Ленинское находится в Новоазовском районе на юге Донецкой Народной Республики. К западу от населенного пункта проходит линия соприкосновения в Донбассе. Ленинское регулярно находится под обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины. И это при том, что сейчас действует режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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