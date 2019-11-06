В Донецке ищут доноров крови для пострадавшего от обстрела ВСУ мужчины

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-06T18:50:09+03:00

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В Донецке ищут доноров крови для пострадавшего от обстрела со стороны Украины жителя Спартака. Об этом «Комсомолке» сообщил депутат Молодежного парламента ДНР Микаэль Минасян.

- Мне написала дочь пострадавшего с просьбой помочь в поиске доноров крови для ее отца. На 7 ноября нужно найти 20 человек, - говорит Микаэль. - Мы подключили депутатов. На зов о помощи откликнулись и студенты. Уже собрали около десяти человек.

Микаэль Минасян сообщил, что необходима четвертая отрицательная группа крови, но донором может стать человек с любой группой.

- Кровь нужно сдавать на имя Виграновского Романа Викторовича, - отметил депутат Молодежного парламента Республики.

Республиканский центр крови находится по адресу: г. Донецк, улица Розы Люксембург, 61. Прием длится с 8.00 до 13.00.

Сорокалетний житель поселка Спартак, что под Донецком, Роман Виграновский получил осколочное ранение конечностей в результате обстрела с украинской стороны. На данный момент пострадавший находится реанимации одной из больниц Донецка. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU