ЛНР продолжает разминирование на участке разведения в Золотом

СЕГОДНЯ 20:19 2019-11-06T20:19:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На участке разведения в Золотом представители Луганской Народной Республики продолжают работы по разминированию.

- Республика начала разминирование и демонтаж фортификационных сооружений в районе Золотого 4 ноября, - говорит руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко. - На данный момент уже разминировано порядка 350 метров автодороги.

На участке №2 Золотое полным ходом идут работы по разминированию местности.

Филипоненко отметил, что уже начаты работы по расчистке от зеленых насаждений уже разминированной территории.

- Часть обнаруженных боеприпасов, не подлежащих транспортировке, саперы МЧС ЛНР вынуждены были обезвреживать на месте путем направленного подрыва, - сообщил руководитель представительства Республики в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На оставленных после разведения позициях ВСУ в Золотом, националисты создают тайники с оружием

На позиции украинские националисты попадают под видом волонтеров (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU