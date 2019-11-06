Украинское командование готовит диверсию на химзаводе в Донбассе
Командование «операцией объединенных сил» готовит диверсию на химическом заводе в Донбассе. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Командованием «ООС» принято решение осуществить разминирование территории Дзержинского фенольного завода (предприятие находится к северо-западу от Горловки) - сказано в сообщении. - Не исключаем, что в процессе разминирования будет осуществлена диверсия, результатом которой станет локальное заражение местности.
В оборонном ведомстве Республики считают, что целью диверсии может быть обвинение в адрес ДНР и, вследствие этого, срыв процесса разведения войск в Донбассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU