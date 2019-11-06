Украинские командиры воруют в военных частях бензин и продают его частным заправкам

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-06T18:13:04+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики

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Солдаты вооруженных формирований Украины воруют выделенный армии бензин и продают его частным заправкам. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В Старобельске местные жители заметили, как военный автозаправщик перекачивал бензин на частную автозаправочную станцию «Эдельвейс».

- Украинские военные продают бензин марки А-92 автозаправочной станции по цене 25 гривен за литр (60 рублей, - Авт.), – рассказал Филипоненко.

Бензин марки А-92 на автозаправочных станциях Луганщины в среднем стоит 29 гривен (70 рублей).

В это же время военная комиссия расследует кражу трех тонн бензина и пяти тонн дизельного топлива в одной из бригад вооруженных формирований Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU