Украинские командиры воруют в военных частях бензин и продают его частным заправкам
Солдаты вооруженных формирований Украины воруют выделенный армии бензин и продают его частным заправкам. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В Старобельске местные жители заметили, как военный автозаправщик перекачивал бензин на частную автозаправочную станцию «Эдельвейс».
- Украинские военные продают бензин марки А-92 автозаправочной станции по цене 25 гривен за литр (60 рублей, - Авт.), – рассказал Филипоненко.
Бензин марки А-92 на автозаправочных станциях Луганщины в среднем стоит 29 гривен (70 рублей).
В это же время военная комиссия расследует кражу трех тонн бензина и пяти тонн дизельного топлива в одной из бригад вооруженных формирований Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU