2019-11-06T15:50:40+03:00
Политика

Разведка НМ ЛНР обнаружила на окраине Рубежного украинские «Гвоздики» и «Ураганы»

Реактивные системы залпового огня и гаубицы принадлежат 44-й бригаде ВСУ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: nv.uaФото: nv.ua
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Украинские вооруженные формирования разместили на окраине Рубежного шесть установок реактивных систем залпового огня «Ураган» и три самоходных гаубицы «Гвоздика». Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой в зоне ответственности 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ на окраине населенного пункта Рубежное выявлено размещение шести реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и трех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», - сообщил он.

В то же время, вооруженные формирования Украины разместили зенитные ракетные комплексы к северу от Мариуполя.

- Выявлено местонахождение двух зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и зенитной установки ЗУ-23 из состава 128-й огшбр ВСУ, размещенной в селе Новоселовка, - заявили в Народной милиции ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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