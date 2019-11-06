2019-11-06T18:16:53+03:00
Общество

Коммуналку в ДНР можно будет оплатить через терминал ЦРБ

ЦРБ вводит новую опцию в своих терминалах
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Скоро через терминалы ЦРБ ДНР можно будет оплатить коммуналку. Фото: https://kiosksoft.ruСкоро через терминалы ЦРБ ДНР можно будет оплатить коммуналку. Фото: https://kiosksoft.ru
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Современные технологии постепенно возвращаются в военный Донецк. По итогам трех кварталов года больше двух миллионов платежей осуществлено в платежных терминалах, сообщает пресс-служба Центрального республиканского банка.

Только за девять месяцев этого года жители Донецкой Народной Республики провели почти 2,3 миллиона транзакций через платежные терминалы самообслуживания ЦРБ

Сейчас в Республике банком установлено 203 платежных терминала, при помощи которых можно оплатить услуги операторов мобильной связи, интернет, кабельное телевидение, пополнить платежные карты Центрального Республиканского Банка. Скоро жители Донецкой Народной Республики посредством терминалов смогут производить оплату коммунальных платежей.

Платить за услуги водоснабжения и водоотведения в ДНР можно только через Центральный Республиканский Банк или ГП «Почта Донбасса».

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Не смотря на санкции, российские предприниматели не боятся осваивать рынок Донбасса. А учитывая, что бизнесмены – это такой народ, который даже при всей симпатии в республикам не будут вкладывать деньги в убыточный проект – не такой уж Донбасс и депрессивный регион (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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