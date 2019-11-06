Работа в Донецке 2019: 14 ноября пройдет ярмарка вакансий для молодежи
14 ноября в Донецке пройдет ярмарка вакансий для молодежи - на ней будет представлена работа в Донецке 2019. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.
Студенты, молодые специалисты и другие жители Республики смогут выбрать подходящие варианты трудоустройства.
- Такие ярмарки вакансий помогают адаптироваться под современные требования работодателей и дают ответы на самые распространенные вопросы, - говорят в ведомстве. - Фирмам и компаниям, которые будут задействованы в ярмарке, будет предоставлена возможность получить доступ к молодым, перспективным и стремящимся к развитию кадрам.
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет по адресу: г. Донецк, ул. Пархоменко, 4а, ЦРМИР.
Начало в 13.30.
ИСТОЧНИК KP.RU