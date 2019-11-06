Жительница Снежного может попасть в тюрьму на пять лет за кражу курицы

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-06T13:14:41+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

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Житель Снежного пригласил пятидесятилетнюю знакомую для помощи в работе по хозяйству во дворе. После того, как владелец отлучился по свои делам, разнорабочая украла курицу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Владелец птицы сразу же обратился в полицию. Правоохранители определили, что сумма причиненного ущерба составила около двух тысяч рублей.

Женщину арестовали. Идет следствие.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 164 УК ДНР (кража. совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU