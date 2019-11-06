2019-11-06T08:06:36+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 6 ноября ожидается переменная облачность, местами дождь

Синоптики прогнозируют 6 ноября в ЛНР до 18 градусов тепла
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Ноябрь в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваНоябрь в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 6 ноября будет колебаться от +4 градусов ночью до +18 днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 5 ноября до 21.00 6 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 15-17.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 13-15 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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