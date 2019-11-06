2019-11-06T07:48:36+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 6 ноября ожидается теплый, но облачный день. Дождя не будет

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 6 ноября нас ждет пасмурный, но теплый день, без осадков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Ноябрь продолжает радовать теплом. Фото: Евгения КарпачеваНоябрь продолжает радовать теплом. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 6 ноября ожидается пасмурный день.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +17. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:20, закат – 17:03, долгота дня 9 часов 43 минуты.

По народному календарю 6 ноября почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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