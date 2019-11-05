2019-11-05T20:31:12+03:00
Политика

ВСУ разместили бронетехнику в Золотом

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Ольга ГОРДО
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины разместили бронетехнику вблизи жилых домов в Золотом. Об этом сообщили офицер Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- ВСУ продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники, из которого обстреливают Республику, - отметил он. - Нашей разведкой отмечается размещение двух боевых машин пехоты в жилых массивах населенных пунктов Катериновка и Попасная, а также четырех боевых бронированных машин в частном секторе населенного пункта Золотое.

Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что вся техника принадлежит 72-й бригаде ВСУ.

Кроме этого Филипоненко отметил, что 72 бригада украинских вооруженных формирований продолжает нарушать договоренности.

- Наблюдателями миссии ОБСЕ зафиксирован обстрел территории Луганской Народной Республики с позиций 72-й бригады ВСУ, расположенных в районе Золотого, что в очередной раз подтверждает нежелание украинских силовиков соблюдать договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, - рассказал Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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