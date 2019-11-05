Полицейских ЛНР поздравят Денис Майданов и Вика Цыганова

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-05T19:42:08+03:00

Об этом сообщили в министерстве культуры Республики

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Российский артисты Денис Майданов и Вика Цыганова выступят в Луганске 8 ноября.

Исполнители примут участие в концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел ЛНР. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодёжи республики.

Пригласительные билеты будут распространяться среди сотрудников органов внутренних дел.

- Кроме того, часть пригласительных будет передана в кассы Луганской академической филармонии, где желающие смогут получить их 7 ноября с 14.00, – отметили в ведомстве.

Концерт начнётся в 17.00 в луганском Дворце культуры имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU