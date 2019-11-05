Полицейских ЛНР поздравят Денис Майданов и Вика Цыганова
Российский артисты Денис Майданов и Вика Цыганова выступят в Луганске 8 ноября.
Исполнители примут участие в концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел ЛНР. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодёжи республики.
Пригласительные билеты будут распространяться среди сотрудников органов внутренних дел.
- Кроме того, часть пригласительных будет передана в кассы Луганской академической филармонии, где желающие смогут получить их 7 ноября с 14.00, – отметили в ведомстве.
Концерт начнётся в 17.00 в луганском Дворце культуры имени Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU