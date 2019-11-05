60 украинских националистов прибыло к участку разведения в Петровском

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-05T18:49:33+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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К участку разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком прибыла группа из 60 украинских националистов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций, - говорится в сообщении. - За истекшие сутки в села Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек.

Для противодействия националистам и для недопущения эскалации командование вооруженных формирований Украины задействовало подразделение 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ.

- По нашим данным, это уже привело к столкновениям между радикалами и военнослужащими батальона, - заявили в оборонном ведомстве.

Кроме этого, с целью исключения распространения данной информации командованием 128 отдельной горно-штурмовой бригады, введен запрет на использование мобильной связи военнослужащими.

- Для обеспечения этого требования командирам подразделений приказано изъять на временное хранение мобильные телефоны, - рассказали в Народной милиции ДНР.

Напомним, что очередная попытка разведения сил и средств в Петровском была сорвана украинской стороной.

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ИСТОЧНИК KP.RU