60 украинских националистов прибыло к участку разведения в Петровском
К участку разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком прибыла группа из 60 украинских националистов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций, - говорится в сообщении. - За истекшие сутки в села Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек.
Для противодействия националистам и для недопущения эскалации командование вооруженных формирований Украины задействовало подразделение 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ.
- По нашим данным, это уже привело к столкновениям между радикалами и военнослужащими батальона, - заявили в оборонном ведомстве.
Кроме этого, с целью исключения распространения данной информации командованием 128 отдельной горно-штурмовой бригады, введен запрет на использование мобильной связи военнослужащими.
- Для обеспечения этого требования командирам подразделений приказано изъять на временное хранение мобильные телефоны, - рассказали в Народной милиции ДНР.
Напомним, что очередная попытка разведения сил и средств в Петровском была сорвана украинской стороной.
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ИСТОЧНИК KP.RU