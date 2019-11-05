«В ноябре как в мае» - в Донецке на этой неделе ожидается сильное потепление
На этой неделе синоптики ДНР ожидают погоду преимущественно без осадков, температура воздуха днем поднимется до 17 градусов со знаком плюс. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.
- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе ожидается погода преимущественно без осадков, температурный фон ночью 6-11º тепла, днем 12-17º тепла, – сказала Гетова.
Добавим, что в первой половине прошлой недели в ДНР наблюдалась холодная погода, на выходных потеплело и было солнечно. Сейчас в Донецке температура воздуха составляет +13, местами дождь.
По данным метеонаблюдений, за сто тридцать лет, до температурного рекорда ноября 1997 года – +19.6 градусов, ноябрь 2019 немного не дотянул.
"Да, осень в этом году балует как никогда. В начале мая не всегда бывает +17, а тут в ноябре!", - восторгаются погодой в соцсетях дончане.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»