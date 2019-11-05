«В ноябре как в мае» - в Донецке на этой неделе ожидается сильное потепление

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-05T17:23:22+03:00

Синоптики прогнозируют на этой неделе до +17!

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На этой неделе синоптики ДНР ожидают погоду преимущественно без осадков, температура воздуха днем поднимется до 17 градусов со знаком плюс. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе ожидается погода преимущественно без осадков, температурный фон ночью 6-11º тепла, днем 12-17º тепла, – сказала Гетова.

Добавим, что в первой половине прошлой недели в ДНР наблюдалась холодная погода, на выходных потеплело и было солнечно. Сейчас в Донецке температура воздуха составляет +13, местами дождь.

По данным метеонаблюдений, за сто тридцать лет, до температурного рекорда ноября 1997 года – +19.6 градусов, ноябрь 2019 немного не дотянул.

"Да, осень в этом году балует как никогда. В начале мая не всегда бывает +17, а тут в ноябре!", - восторгаются погодой в соцсетях дончане.

ИСТОЧНИК KP.RU