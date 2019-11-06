Соцсети удивило чудесное преображение кота из Горловки с поломанной челюстью

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-06T10:12:29+03:00

Как и все воспитанники приюта, он хочет свой дом и хозяев. А в приюте на сегодняшний живет около 800 собак и котов. Фото: архив приюта ПИФ

Кота принесли в приют ПИФ еще в октябре в тяжелом состоянии [фото, видео]

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В середине октября в донецкий приют ПИФ из Горловки, которая печально известна своих отношением к животным, привезли кота с переломом челюсти. Неизвестно, кто так постарался, бродячие собаки, люди или автомобиль, но кот в этот момент находился в тяжелом состоянии.

Кроме перелома челюсти у него также обнаружили черепно-мозговую травму. Он не мог ни есть, ни двигаться. Но спустя полмесяца в приюте под уходом и надзором добрых людей его кота уже не узнать.

— Замечательные новости от кота с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой. Ему намного лучше, начал кушать сам, реагирует на движения, возвращается зрение, — такой прогноз делали сотрудники приюта после недели нахождения кота под присмотром.

Кот задержался в приюте. Там у него появилась клетка, где он ночует и главное кличка. Теперь его зовут Паштет. Несмотря на перенесенную травму, он остался добрым котом, который тянется за лаской к людям.

Паштету уже гораздо лучше. Он стал настоящим красавцем. Хоть ему еще нужно восстанавливаться, он уже ждет своих хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU