В ДНР подорожали дизтопливо, газ и бензин АИ-95

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-05T16:22:03+03:00

С сегодняшнего дня это актуальные цены на топливо в ДНР. Фото: пресс-служба ГП "РТК".

Изменить размер текста: A A

Заправляясь сегодня утром, автолюбители Донецка с удивлением обнаружили, что ценник на топливо не тот, что вчера. Стоимость одного литра топлива незначительно, но увеличилась.

Действительно, авто-заправочные станции ДНР подняли цены на газ, дизтопливо и бензин марки АИ-95.

Как сообщили на госпредприятии «Республиканская топливная компания», бензин марки АИ-95, газ и ДТ подорожали на два рубля за литр. Теперь литр бензина марки АИ-95 можно приобрести за 46 рублей, ДТ – 51 рубль и газа – 22 рубля.

В свою очередь, цена на бензин марок АИ-100 и АИ-92 осталась на прежнем уровне – 55 рублей за литр и 43 рубля за литр соответственно.

Колебание стоимости автомобильного топлива периодически происходит в Республике. Не так давно топливо в ДНР подешевело: цена за литр бензина марки АИ-95 снизилась на 4 рубля, АИ-92 – на 2 рубля, ДТ и газа – на 1 рубль. Понижение произошло из-за снижения ввозной пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU