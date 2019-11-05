2019-11-05T16:08:30+03:00
Общество

Животные приюта ПИФ помогают подарить новогоднее чудо детям Республики

Приют и активисты из «Новогоднего марафона чудес – 2019» будут вместе собирать подарки на зимние праздники для детей с ограниченными возможностями
Екатерина Сорока
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Подключиться к марафону может каждый желающий. Фото: u-f.ruПодключиться к марафону может каждый желающий. Фото: u-f.ru
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У активистов из «Новогоднего марафона чудес в ДНР» появились помощники. Собачий приют ПИФ также подключился к марафону. Хвостатых питомцев приюта подключили к сборам подарков для детей с ограниченными возможностями. Об этом рассказали сами сотрудника приюта в социальных сетях.

— Да, в приюте сейчас очень тяжелое положение и проблем у нас больше чем когда либо, но у нас есть шанс подарить улыбку самым искренним и верящим в Чудо людям! — пишут сотрудники приюта, — Хвостатые жители ПИФа помогут Дедушке Морозу подарить подарки деткам, которые так редко улыбаются и так часто вспоминают ужасы войны! Ведь все мы знаем, что собака- друг человека!

Напомним, что марафон создавался для того, чтобы подарить веру в Деда Мороза и чудеса для маленьких жителей Республики. Активисты из марафона и приют не призывают людей дарить дорогие подарки. Достаточно и тех, что помогут в развитии ребенка или облегчат материальное состояние семей, которые попали в тяжелое положение из-за агрессии Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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