За минувшие сутки под огнем украинских боевиков оказались Старомихайловка, Ясиноватая, Коминтерново, Васильевка и другие населенные пункты
За минувшие сутки подразделения украинских силовиков 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза, – сказано в сообщении. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 177 единиц.
Там также рассказали, что под огнем украинских силовиков оказались: поселок Старомихайловка на западе Донецка, Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Васильевка, а также села Ленинское, Октябрь, Сосновское, Куликово, Коминтерново, Новая Таврия, Белая Каменка, Новоласпа на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Накануне за сутки по территории ДНР Украина выпустила 319 боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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