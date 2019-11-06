В ДНР стартует открытый конкурс красоты «Мисс Донбасс – 2019» с денежным вознаграждением

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-06T10:20:52+03:00

В конкурсе могут участвовать представительницы прекрасного пола от 17 до 30 лет

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С ноября до конца декабря в Республике будет проходить открытый конкурс красоты «Мисс Донбасс – 2019». В нем могут участвовать представительницы прекрасного пола от 17 до 30 лет, проживающие на территории ДНР и Донецкой области. Соответствующий приказ подписал министр культуры Республики 28 октября.

Победительницы конкурса получат денежные призы. Но перед финалом они должны пройти череду конкурсных заданий:

— «Визитная карточка» – представление участниц;

— Хореографический конкурс;

— Вокальный конкурс;

— Литературный конкурс по произведениям А.С. Пушкина;

— Вечернее дефиле – выход участниц в вечерней одежде от дизайнеров.

Всего будет три тура. Первый будет проходить заочно. То есть до 29 ноября желающие поучаствовать в конкурсе должны будут отправить заявку участника, по которой и будет проводиться первый отбор.

— Заявку участника, а также фотографии (портрет, полный рост) необходимо предоставить с 1 по 29 ноября 2019 года на e-mail: rdntk@bk.ru, с пометкой «На открытый конкурс красоты и таланта «Мисс Донбасс – 2019»; Контактные телефоны для справок: (062) 337 – 34 – 40, (062) 304 – 72 – 05, — говорится в приказе.

Во втором туре отбор будут проводить жюри конкурса. В этой туре беспристрастные жюри будут выбирать претенденток, которые смогут посоревноваться за звание «Мисс Донбасс – 2019» в финале.

В третьем финальном туре девушки будут выполнять различные творческие задания и за них получать баллы от жюри конкурса. Три девушки, которые наберут наибольшее количество баллов, получат заслуженные титулы и ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU