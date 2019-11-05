2019-11-05T11:39:46+03:00
Общество

Пламя в два этажа! За школой в Пролетарском районе горела балка

«Комсомолка» публикует последствия пожара [фото]
Екатерина Сорока
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Огонь начался распространяться вдоль балки. Фото: vk.comОгонь начался распространяться вдоль балки. Фото: vk.com
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Вчера, 4 ноября, около десяти часов вечера в социальных сетях прогремела новость о том, что в Донецке на улице Щетинина вспыхнул сильный пожар. Как позже выяснилось, пламя охватило практически всю балку с камышами, которая находится недалеко от общеобразовательной школы номер 124.

Что стало причиной пожара неизвестно. Огонь очень быстро распространился вдоль балки по сухим камышам и листве. Пожар практически добрался до жилого сектора, а именно до линии, где расположены гаражи и стоянка автомобилей.

— Огонь был очень высокий. Наверное, в два раза выше крыш гаражей. Уже рядом с ними можно было почувствовать жар от огня. К счастью, пожарные вовремя подоспели. Потушили огонь очень быстро. Видно наловчились. У нас здесь в балке очень часто пожары происходят. Кто-то окурок от сигареты выкинет и всё. Звони пожарным, — рассказала местная жительница, которая стала очевидцем пожара.

«Комсомолка» отправилась на место происшествия, чтобы заснять последствия этого пожара.

Такая балка была до пожара. Фото: Екатерина Сорока

Такая балка была до пожара.Фото: Екатерина Сорока

И лишь небольшая часть урона после пожара. Фото: Екатерина Сорока

И лишь небольшая часть урона после пожара.Фото: Екатерина Сорока

ИСТОЧНИК KP.RU

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