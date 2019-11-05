2019-11-05T09:11:00+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 5 ноября ожидается переменная облачность, до +14

Синоптики прогнозируют 5 ноября в ЛНР до 14 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Ноябрь в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваНоябрь в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 5 ноября будет колебаться от +1 градуса ночью до +14 градусов днем, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 4 ноября до 21.00 5 ноября на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; ветер южный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 12-14.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 11-13 днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 13-15 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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