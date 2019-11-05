2019-11-05T08:58:27+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 5 ноября потеплеет до +13, днем и вечером дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник, 5 ноября потеплеет, возможны осадки в виде дождя
Ольга ГОРДО
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Погода пока балует. Фото: Евгения КарпачеваПогода пока балует. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 5 ноября ожидается ясный день.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается малооблачная погода. В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем и вечером возможен дождь, который постепенно ослабнет. Столбики термометров поднимутся до отметки +13. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:18, закат – 17:06, долгота дня 9 часов 50 минут.

По народному календарю 5 ноября отмечается день памяти святого Садока, епископа Персидского. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная, а если сегодня случится оттепель — в следующем году весна будет теплой и ранней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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