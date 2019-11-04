Для сбора данных о жителях ЛНР спецслужбы Украины создали фейковый сайт

СЕГОДНЯ 20:35 2019-11-04T20:35:08+03:00

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В МВД ЛНР предупредили жителей Республики о появлении фейкового сайта, созданного спецслужбами Украины. Он занимается сбором персональных данных жителей ЛНР.

- Интернет-ресурс госуслуги-лнр.рус не имеет никакого отношения к отделениям миграционной службы МВД ЛНР и подаче документов на получение гражданства Российской Федерации, - сообщили в МВД.

В ведомстве отметили: жителей должно насторожить то, что перейти к заполнению анкеты на указанной интернет-странице можно сразу без предварительного получения СМС-сообщения на мобильный телефон. В анкете присутствуют обязательные для заполнения поля – «ИНН», «Адрес электронной почты, телефон», «Место фактического проживания в ЛНР», «Семейное положение», а в графе «Дополнительная информация» необходимо указать: военнослужащий (в/ч), участник противостояния агрессии Украины против Донбасса, сотрудник правоохранительных органов ЛНР, так далее.

- В то же время в системе «Электронная очередь», которая запущена в ЛНР, на сайте умс.госуслугилнр.su. вы заполняете только поля, где указываете дату рождения, ФИО, выбираете отделение миграционной службы МВД ЛНР и вид услуги: получение паспорта ЛНР, подача документов на получение гражданства РФ или прохождение процедуры дактилоскопирования. Никаких других персональных данных вам предоставлять не надо, - сказали в МВД. - Чтобы избежать провокаций, используйте ссылку умс.госуслугилнр.su. на официальном сайте МВД ЛНР в разделе «Информация о гражданстве», вкладка «Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU