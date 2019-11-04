«Гнался за кошкой и угодил в западню»: в Донбассе спасатели вытащили застрявшего в решетке пса

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-04T19:43:29+03:00

Спасатели распилили прутья на заборе, в которых застряла голова собаки. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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Просьба о помощи в службу спасения в Покровске (до переименования – Красноармйеск) Донецкой области поступила из дачного кооператива «Шахтостроитель».

Прибывшим на место происшествия бойцам пожарно-спасательного отряда предстала нерадостная картина: голова местного полкана застряла в железных прутьях узорчатых ворот. Уставшая от попыток самостоятельно выбраться псина лишь жалобно скулила. Дачники тоже не смогли вытащить животное.

- Гнался за кошкой и угодил в западню, - прокомментировал один из местных обитателей.

Для вызволения из плена собаки спасатели использовали мощную «болгарку». Пришлось псу понервничать от скрежета металла и искр. Зато, получив свободу, он радостно рванул подальше от злополучных ворт.

Теперь, наверное, будет обходить стороной этих коварных котов.

ИСТОЧНИК KP.RU