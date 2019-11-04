«Гнался за кошкой и угодил в западню»: в Донбассе спасатели вытащили застрявшего в решетке пса
Просьба о помощи в службу спасения в Покровске (до переименования – Красноармйеск) Донецкой области поступила из дачного кооператива «Шахтостроитель».
Прибывшим на место происшествия бойцам пожарно-спасательного отряда предстала нерадостная картина: голова местного полкана застряла в железных прутьях узорчатых ворот. Уставшая от попыток самостоятельно выбраться псина лишь жалобно скулила. Дачники тоже не смогли вытащить животное.
- Гнался за кошкой и угодил в западню, - прокомментировал один из местных обитателей.
Для вызволения из плена собаки спасатели использовали мощную «болгарку». Пришлось псу понервничать от скрежета металла и искр. Зато, получив свободу, он радостно рванул подальше от злополучных ворт.
Теперь, наверное, будет обходить стороной этих коварных котов.
ИСТОЧНИК KP.RU