2019-11-04T18:52:00+03:00
Политика

Националисты в Золотом разжигают новую бойню, используя пулеметы и гранатометы из схронов

Радикалы одновременно обстреливают позиции ВСУ и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В найденном украинскими саперами схроне находился автоматический гранатомет АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООСВ найденном украинскими саперами схроне находился автоматический гранатомет АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- Несмотря на заявления официального Киева о разоружении так называемых добровольческих формирований, находящихся в Золотом, нам продолжает поступать информация о присутствии в поселке националистов с оружием. Боевики, недовольные мирными инициативами президента Украины Владимира Зеленского, устраивают вооруженные провокации, – сегодня сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Так, по информации жителей Золотого, под видом волонтеров в район разведения прибывают националисты - без оружия, чтобы исключить конфликты с силовиками на блокпостах. Непосредственно перед проведением провокаций боевики получают оружие, находящееся в схронах, о которых на прошлой неделе открыто заявлял лидер украинских радикалов Денис Янтарь. А потом проводят обстрелы как территории ЛНР, так и населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории, пытаясь вынудить украинских силовиков вернуться на исходные рубежи.

- Один из подобных схронов был найден 3 ноября саперами ВСУ при проведении разведения сил и средств в районе населенного пункта Катериновка, – отметил Филипоненко. – В нем находились два крупнокалиберных пулемета и один автоматический гранатомет с боекомплектом. По предварительной информации, данное вооружение находится на учете в одной из воинских частей Львовской области, откуда оно и могло попасть в район разведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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