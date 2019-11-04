Командование ВСУ хочет отводить войска в Петровском 8 ноября, а в ДНР требуют вмешательства постоянного совета ОБСЕ

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-04T17:51:38+03:00

Наблюдатели ОБСЕ 4 ноября так и не увидели белой ракеты ВСУ. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Командование операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сегодня не выполнило указание президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Разведение войск на участке Богдановка-Петровское фактически было сорвано по вине украинской стороны. Киевские силовики ссылаются на необходимость соблюдения режима тишины в течение 7 дней. Но фактически это означает срыв всех договоренностей. Генералы ВСУ прекрасно понимают, что среди их подчиненных всегда найдется желающий нарушить режим прекращения огня.

Поэтому «как жалкий лепет оправдания» прозвучало сегодня предложение командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, которое он сделал на пресс-конференции в Краматорске.

- Процесс разведение сил и средств на участке разведения сторон №3 (Богдановка и Петровское) начнется 8 ноября, - сообщил Кравченко. - Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - практически разводимся, если не будет нарушен режим тишины.

То есть опять пресловутое «если». Это как отмашка для нациков в погонах.

Тем временем, полпред ДНР на переговорах Контактной группы, глава МИД Наталья Никонорова потребовала осудить срыв Украиной процесса отвода войск на ближайших заседаниях постоянного совета ОБСЕ. Также ДНР

намерена рассмотреть факт срыва договоренности на ближайшей встрече Контактной группы в Минске.

- Непрекращающиеся абсолютно бессмысленные и деструктивные «игры» в семь дней тишины и в якобы неуправляемые радикальные элементы наглядно демонстрируют истинную позицию нынешнего руководства Украины в вопросе выполнения мирных инициатив в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, - отметила Никонорова.

ИСТОЧНИК KP.RU