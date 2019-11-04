Донецк празднует День народного единства

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-04T17:12:56+03:00

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Сегодня в центре Донецка по случаю праздника устроили самые настоящие народные гуляния. Тысячи людей сами пришли на площадь Ленина – в этот раз мероприятие прошло без обязаловки для бюджетников.

Горожан и гостей столицы встречали скоморохи и зажигательные танцы лучших коллективов Республики. Дети тоже пускались в пляс и радостно участвовали в конкурсах. По душе пришлось и угощение чаем с блинами.

- Сегодня прохладно, и блинчики с чаем были весьма кстати, - делится дончанка Наталья Петренко. – Я пришла сюда с сынишкой – сегодня выходной, решила посмотреть. Праздник проходит весело, у людей приподнятое настроение.

Свои поделки предлагали народные умельцы. Фото: oddr.info

А в это время в парке имени Щербакова молодежь провела танцевальный флешмоб. Одновременно с дончанами танцевали жители Горловки, Докучаевска, Дебальцево, Енакиево, Макеевки… - всего акция охватила 19 городов и поселков.

В Донецке народ повеселился от души.

ИСТОЧНИК KP.RU