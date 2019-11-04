Не паниковать: 5 ноября в городах и районах республик Донбасса будут ликвидировать последствия кризисных ситуаций

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-04T16:05:10+03:00

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- В соответствии с решением Главы ДНР подразделения МЧС продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на защиту населения при условном возникновении чрезвычайной ситуации, - сказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

Она сообщила, что мероприятия пройдут с 5 по 9 ноября. В них будут задействованы органы государственной власти, администрации городов и районов. Подразделения МЧС при ликвидации кризисных ситуаций будут действовать совместно с Министерством транспорта, МВД и Министерством здравоохранения. В городах и районах развернут пункты временного размещения для условно пострадавшего населения.

- Просим граждан Республики отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, — отметила Гетова.

Тем временем, и в ЛНР готовятся к таким же масштабным действиям с 5 по 9 ноября. К участию привлекаются силы и средства во всех городах и районах Республики. Отдельное внимание уделено готовности действовать в условиях химического заражения местности.

ИСТОЧНИК KP.RU