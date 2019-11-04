2019-11-04T14:32:52+03:00
Политика

Ремонт моста в Станице Луганской выходит на финишную прямую

Начат монтаж второй металлоконструкции моста через Северский Донец
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. Фото Луганская ОВГАВосстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. Фото Луганская ОВГА
Изменить размер текста:

2 ноября на строительную площадку моста через Северский Донец доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

- Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября, - говорится в сообщении.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Закончить восстановление моста планировалось до 27 ноября. Но многие работы выполняются досрочно. И в Офисе президента зеленского уже называют новую дату завершения ремонта – до 15 ноября.

- Ждем не дождемся окончания ремонта, - говорит пенсионерка из Луганска Людмила Селезнева. – Надеемся, что будет легче добираться на ту сторону. Мы с мужем раз в два месяца ездим за украинскими пенсиями. Очень тяжело нам преодолевать эту полосу препятствий на мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руслан Якубов: командование украинской армии ослушалось Зеленского и сорвало новую попытку развести войска в Петровском
Есть первый сигнал: в месте разведения войск под Донецком взлетела в небо белая ракета
Повреждены три дома: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР
Генерал Наев успокоил украинцев: армия России не собирается наступать
Пытался защитить жену: украинские националисты избили пенсионера в Золотом
На пожарах в ДНР пострадали двое молодых мужчин и пожилая женщина
4 ноября под Донецком во второй раз попытаются развести войска
День народного единства в Донецке: ярмарка, танцевальный флешмоб и концерт звезд российской эстрады
Погода на день в Луганске: 4 ноября без существенных осадков, днем до +9 градусов
Погода на день в Донецке: 4 ноября будет облачно и прохладно - до +8 градусов
«Посреди ночи подскочил с кровати»: Жители Макеевки жалуются на повторяющиеся подземные толчки
«Новогодний марафон чудес – 2019»: Волонтеры собрались осуществить мечты больше ста детей со всей Республики
Ирина Дикун: Украинские боевики выжигают Зайцево целыми улицами
Как в Донецке борются с опавшей листвой