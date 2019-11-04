Ремонт моста в Станице Луганской выходит на финишную прямую

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-04T14:32:52+03:00

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2 ноября на строительную площадку моста через Северский Донец доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

- Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября, - говорится в сообщении.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Закончить восстановление моста планировалось до 27 ноября. Но многие работы выполняются досрочно. И в Офисе президента зеленского уже называют новую дату завершения ремонта – до 15 ноября.

- Ждем не дождемся окончания ремонта, - говорит пенсионерка из Луганска Людмила Селезнева. – Надеемся, что будет легче добираться на ту сторону. Мы с мужем раз в два месяца ездим за украинскими пенсиями. Очень тяжело нам преодолевать эту полосу препятствий на мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU