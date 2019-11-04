Повреждены три дома: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 19 раз, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 319 единиц.
Отмечается, что в предыдущие сутки, 2 ноября, ВФУ выпустили по ДНР 142 боеприпаса. Таким образом, интенсивность обстрелов 3 ноября выросла в два раза.
Под огнем оказались Донецк и его окраины: поселок шахты «Трудовская», «Вольво-Центр», Александровка, Спартак, а также горловские поселки шахты имени Гагарина, Доломитное, Зайцево. Обстреливали Докучаевск, Петровское, Дзержинское, Куликово, Коминтерново на юге ДНР.
При обстрелах применялись: 82-мм и 120-мм минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулементы.
В результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» по улице Павлуновского, 21, повреждены кровля дома и хозяйственные постройки.
В Ясиноватой по улице Воровского повреждено остекление частного дома. А в горловском поселке Зайцево – кровля частного дома.
Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU