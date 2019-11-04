2019-11-04T12:21:33+03:00
Политика

Повреждены три дома: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории Республики свыше 300 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По мирным поселкам украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо мирным поселкам украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 19 раз, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 319 единиц.

Отмечается, что в предыдущие сутки, 2 ноября, ВФУ выпустили по ДНР 142 боеприпаса. Таким образом, интенсивность обстрелов 3 ноября выросла в два раза.

Под огнем оказались Донецк и его окраины: поселок шахты «Трудовская», «Вольво-Центр», Александровка, Спартак, а также горловские поселки шахты имени Гагарина, Доломитное, Зайцево. Обстреливали Докучаевск, Петровское, Дзержинское, Куликово, Коминтерново на юге ДНР.

При обстрелах применялись: 82-мм и 120-мм минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулементы.

В результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» по улице Павлуновского, 21, повреждены кровля дома и хозяйственные постройки.

В Ясиноватой по улице Воровского повреждено остекление частного дома. А в горловском поселке Зайцево – кровля частного дома.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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