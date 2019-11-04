Генерал Наев успокоил украинцев: армия России не собирается наступать
Бывшему командующему операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе, а ныне заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Сергею Наеву пришлось успокаивать национально озабоченных граждан по поводу возможного наступления российской армии. Генерал выступал на популярном ток-шоу украинского телевидения.
- Непосредственного накопления войск и создания мощной наступательной группы на данный момент нет, — заверил Наев.
Слухи о возможном наступлении российской армии сеют националисты. Они запугивают население «зрадой» Зеленского в связи с отводом войск в Золотом и Петровском. Это, мол, позволит «оккупантам» перейти в наступление.
ИСТОЧНИК KP.RU