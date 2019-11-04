2019-11-04T11:44:43+03:00
Политика

Генерал Наев успокоил украинцев: армия России не собирается наступать

Слухи возникли в связи с отводом войск в Золотом и Петровском
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Наев целый год командовал украинскими войсками в Донбассе и знает реальный расклад сил. Фото: Пресс-центр штаба ООССергей Наев целый год командовал украинскими войсками в Донбассе и знает реальный расклад сил. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Бывшему командующему операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе, а ныне заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Сергею Наеву пришлось успокаивать национально озабоченных граждан по поводу возможного наступления российской армии. Генерал выступал на популярном ток-шоу украинского телевидения.

- Непосредственного накопления войск и создания мощной наступательной группы на данный момент нет, — заверил Наев.

Слухи о возможном наступлении российской армии сеют националисты. Они запугивают население «зрадой» Зеленского в связи с отводом войск в Золотом и Петровском. Это, мол, позволит «оккупантам» перейти в наступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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