Пытался защитить жену: украинские националисты избили пенсионера в Золотом

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-04T10:20:03+03:00

Радикал по кличке Янтарь, который вступил в перепалку с Зеленским, открыто заявляет, что из Золотого «патриоты» не ушли. Фото: ОПУ

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Дикий случай хамского поведения националистов произошел 2 ноября в поселке Золотое, откуда ушли украинские войска. 74-летний мужчина вступился за свою жену-инвалида, которая пыталась выгнать непрошенных гостей. За это пожилого человека избили. С множественными гематомами и сотрясением головного мозга мужчину доставили в лечебное учреждение. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Несмотря на заявления официального Киева о разоружении так называемых добровольческих формирований, находящихся в Золотом, продолжает поступать информация о нахождении в жилых домах националистов с оружием, - сообщили в пресс-службе НМ. - Об этом открыто заявляет один из лидеров незаконных вооруженных формирований некий Янтарь. При этом киевская власть продолжает самоустраняться от полноценного решения вопроса с бандитами, откровенно нарушающими законы и ставящими под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта.

По информации, полученной от жителей Золотого, националисты после отвода силовиков приступили к зачистке города от сторонников ЛНР.

- Группы вооруженных националистов проводят рейды с обысками в домах местных жителей, причем зачастую после подобных визитов из домов пропадают ценные вещи и денежные средства. К тем жителям, которые пытаются выразить протест, националисты применяют физическую силу, - рассказали в пресс-службе Народной милиции.

Тем временем, киевские силовики продолжают обстреливать территорию ЛНР. 3 ноября они пять раз открывали огонь. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU