На пожарах в ДНР пострадали двое молодых мужчин и пожилая женщина

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-04T09:34:17+03:00

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- 3 ноября в селе Новозарьевка Старобешевского района в доме по улице Центральная произошел пожар, - сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. - В результате пострадала женщина, 1961 года рождения. Ее госпитализировали в лечебное учреждение Донецка.

Пожар был ликвидирован до прибытия подразделения МЧС и его причина устанавливается. Огонь уничтожил меньше квадратного метра деревянного пола.

А в Пролетарском районе Донецка на улице Красных Партизан горел одноэтажный восьмиквартирный жилой дом. В результате пострадали двое мужчин. Прибывшие спасатели ГПСО Донецка обнаружили на месте пожара и вывели на свежий воздух двух молодых людей. Их госпитализировали в лечебное учреждение Донецка.

Пожаром уничтожено 5 квадратных метров перекрытия, вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Всего за минувшие сутки ликвидировано 48 пожаров, из них 15 – загорание сухой растительности. Донецк – 9 пожаров, Макеевка – 7, Горловка – 2, Енакиево – 2, Шахтерск – 1, Снежное – 1, Торез – 1, Докучаевск – 3, Харцызск – 2, Старобешево – 2, Новоазовск – 1, Дебальцево – 1, Ясиноватая – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU