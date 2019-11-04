4 ноября под Донецком во второй раз попытаются развести войска
Прошедшая ночь на участке разведения войск в районе села Петровское под Донецком прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Ожидается, что в 13 часов по московскому времени (в 12 часов – по украинскому) состоится вторая попытка начала отвода войск в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом.
В это время военные ДНР запустят ракету белого цвета, сигнализирующую о готовности приступить к отводу.
- Надеемся, что украинский президент проявит волю верховного главнокомандующего и представители вооруженных формирований осуществят зеркальный запуск ракет и начнут процесс отвода,- подчеркнули в СЦКК.
Напомним, что в течение трех дней с 9 по 11 октября киевские силовики отказались запускать ракету, сигнализирующую о готовности к разведению. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что военные ДНР продемонстрировали готовность к отводу.
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ИСТОЧНИК KP.RU