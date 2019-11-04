4 ноября под Донецком во второй раз попытаются развести войска

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-04T08:55:05+03:00

9, 10 и 11 октября представители ДНР в СЦКК так и не увидели белую ракету со стороны Украины Фото: Ольга ЖУКОВА

Отвод подразделений армий ДНР и Украины намечен на 13 часов

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Прошедшая ночь на участке разведения войск в районе села Петровское под Донецком прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ожидается, что в 13 часов по московскому времени (в 12 часов – по украинскому) состоится вторая попытка начала отвода войск в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом.

В это время военные ДНР запустят ракету белого цвета, сигнализирующую о готовности приступить к отводу.

- Надеемся, что украинский президент проявит волю верховного главнокомандующего и представители вооруженных формирований осуществят зеркальный запуск ракет и начнут процесс отвода,- подчеркнули в СЦКК.

Напомним, что в течение трех дней с 9 по 11 октября киевские силовики отказались запускать ракету, сигнализирующую о готовности к разведению. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что военные ДНР продемонстрировали готовность к отводу.

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ИСТОЧНИК KP.RU