День народного единства в Донецке: ярмарка, танцевальный флешмоб и концерт звезд российской эстрады

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-04T08:39:27+03:00

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День народного единства решили отпраздновать в ДНР с размахом. 4 ноября с 12 до 16 часов в Донецке на площади Ленина пройдет народная ярмарка. Горожан и гостей столицы ждут концерт лучших коллективов Республики, выступления скоморохов, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества и рукоделия, фотозоны и веселые конкурсы. А еще «фуд-корты» (зоны питания) и зона с бесплатными угощениями.

В 12 часов начнется танцевальный флешмоб. Он пройдет в 18-ти городах Республики одновременно. А в Донецке действо можно будет увидеть в парке имени Щербакова, возле главной сцены.

На площади Ленина перед дончанами выступят лучшие коллективы РеспубликиФото: Юрий СОБОЛЕВ

В 16 часов торжественные мероприятия с участием руководства Республики начнутся в Донбасс Опере. В это же время на сцене концертного зала Центра славянской культуры перед дончанами выступят российские артисты Вадим Самойлов, Ольга Кормухина и группа «Кватро».

Кстати, накануне артисты из РФ в этом составе выступили в Луганске с праздничным концертом.

- Мирного вам неба, дорогие мои! Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот день очень важный. В этот день много лет назад мы все объединились, чтобы противостоять врагу, - сказал Вадим Самойлов.

Свое выступление он начал с песни «На Берлин!» («За Донбасс!»), которая была написана под впечатлением от событий в Донбасс и впервые представлена в Луганске 10 мая 2017 года.

- Я посвящаю эту песню нашим защитникам, нашим воинам, всем тем, кто объединился и отстоял свою землю, - сказал артист.

ИСТОЧНИК KP.RU