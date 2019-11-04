Погода на день в Луганске: 4 ноября без существенных осадков, днем до +9 градусов

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-04T07:19:15+03:00

Также синоптики прогнозируют порывистый юго-восточный ветер – до 14 метров в секунду

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- 4 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-2 градуса мороза, днем 7-9 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-2 градуса ниже нуля, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-2 градуса ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-2 градуса ночью и до 7-8 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU