2019-11-03T20:25:59+03:00
Общество

«Новогодний марафон чудес – 2019»: Волонтеры собрались осуществить мечты больше ста детей со всей Республики

Марафон проводится для детей с ограниченными возможностями и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации
Екатерина Сорока
Поделиться:
Когда желание ребенка будет выполнено, напротив его имени в списке появится маленький значок с подарком. Фото: detki55.ruКогда желание ребенка будет выполнено, напротив его имени в списке появится маленький значок с подарком. Фото: detki55.ru
Изменить размер текста:

«Новогодний марафон чудес» стартует 19 декабря, но подготовка к нему началась уже в начале ноября. Ведь в списках организаторов марафона уже находится больше ста детей, которые ждут осуществления своей маленькой мечты. Волонтеры в социальных сетях выложили уже первые 50 желаний детишек, чтобы каждый желающий мог присоединиться к марафону.

— Не все родители согласились предоставить фото детей для публикации в Интернете: кто-то боится осуждений, кто-то не хочет, чтобы узнали родственники, кто-то до сих пор не может смириться, что на медицинской карточке есть особая отметка … У всех разные причины. Но детей у нас больше ста, — пишет участница марафона Юлия Небаба.

Напомним, что марафон чудес проводится для детей с ограниченными возможностями и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Для участия в проекте не нужно покупать дорогие игрушки. У всех участников достаточно скромные желания.

Как, например, у девочки Милы в письме к Деду Морозу написано, что она хотела бы большую книгу со сказками Александра Сергеевича Пушкина, чтобы читать ее вместе с бабушкой. Пятилетняя Вика еще не умеет читать, поэтому просит подарить ей звуковой плакат «Читаем по слогам», а ее младшему брату – что-то волшебное.

Ознакомиться со всем списком желаний можно на официальной странице «Новогоднего марафона чудес» ВКонтакте.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Новогодний марафон чудес – 2019»: В Республике открыли сбор подарков для детей с ограниченными возможностями (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Посреди ночи подскочил с кровати»: Жители Макеевки жалуются на повторяющиеся подземные толчки
Ирина Дикун: Украинские боевики выжигают Зайцево целыми улицами
Как в Донецке борются с опавшей листвой
Вниманию жителей города-спутника Донецка! В Макеевке происходят подземные толчки
Комбат нашел свой трон: Донецкий дизайнер подарила лежанку выжившему псу из Горловки
«Понакупят трамваев, а ездить не умеют»: В Донецке на Текстильщике произошло необычное ДТП
Украинские военные в Донбассе размещают боевую технику рядом с жильем и мешают работе наблюдателей ОБСЕ
Опрос: На что жители Енакиево потратили бы 10 миллионов рублей во благо города?
3 ноября в Луганске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
ДНР готова к разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка»
Ко Дню народного единства в Луганске активисты проведут праздничный забег «Русская пробежка»
По Донецку, Ясиноватой и Коминтерново украинские боевики выпустили почти 150 снарядов и мин
Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму
Творческая исповедь: в Донецке открылась юбилейная выставка скульптора Юрия Коровушкина
Депутат Госдумы побывал на участке развода войск в Золотом
Наталья Никонорова: Киев умеет усмирять радикально настроенных националистов
В Луганске выступил итальянский дирижер Франческо Ледда
В местах хранения не хватает 40 единиц военной техники ВСУ
НМ ЛНР: Украинские националисты планируют провокации на линии соприкосновения в Донбассе при помощи БПЛА
ВСУ обстреляли Золотое
Кто убил мариупольского предпринимателя
Паспорт РФ получили 36 тысяч жителей ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 211 боеприпасов – в Зайцево поврежден дом