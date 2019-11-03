«Новогодний марафон чудес – 2019»: Волонтеры собрались осуществить мечты больше ста детей со всей Республики

СЕГОДНЯ 20:25 2019-11-03T20:25:59+03:00

Когда желание ребенка будет выполнено, напротив его имени в списке появится маленький значок с подарком. Фото: detki55.ru

Марафон проводится для детей с ограниченными возможностями и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации

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«Новогодний марафон чудес» стартует 19 декабря, но подготовка к нему началась уже в начале ноября. Ведь в списках организаторов марафона уже находится больше ста детей, которые ждут осуществления своей маленькой мечты. Волонтеры в социальных сетях выложили уже первые 50 желаний детишек, чтобы каждый желающий мог присоединиться к марафону.

— Не все родители согласились предоставить фото детей для публикации в Интернете: кто-то боится осуждений, кто-то не хочет, чтобы узнали родственники, кто-то до сих пор не может смириться, что на медицинской карточке есть особая отметка … У всех разные причины. Но детей у нас больше ста, — пишет участница марафона Юлия Небаба.

Напомним, что марафон чудес проводится для детей с ограниченными возможностями и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Для участия в проекте не нужно покупать дорогие игрушки. У всех участников достаточно скромные желания.

Как, например, у девочки Милы в письме к Деду Морозу написано, что она хотела бы большую книгу со сказками Александра Сергеевича Пушкина, чтобы читать ее вместе с бабушкой. Пятилетняя Вика еще не умеет читать, поэтому просит подарить ей звуковой плакат «Читаем по слогам», а ее младшему брату – что-то волшебное.

Ознакомиться со всем списком желаний можно на официальной странице «Новогоднего марафона чудес» ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU