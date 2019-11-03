2019-11-03T19:49:29+03:00
Политика

Ирина Дикун: Украинские боевики выжигают Зайцево целыми улицами

В прифронтовом поселке полностью исчезли улицы Лисянского, Мирная, Мануильского, Маресьева и Брусилова
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ирина Дикуна готова прийти на помощь каждому жителю вверенного ей поселкаИрина Дикуна готова прийти на помощь каждому жителю вверенного ей поселкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 3 ноября, украинские военные снова нанесли артудар по поселку Зайцево, что на севере Горловки. Об этом «Комсомолке» сообщила глава Зайцево Ирина Дикун.

- Украинские силовики угодили в крышу одного из домов на улице Полетаева, - рассказывает Ирина Вячеславовна. – К счастью, никто не пострадал.

В 2014 году Зайцево оказалось на передовой. Северную часть поселка украинские силовики заминировали, а южную - обстреливают со всех сторон: из Майорска, Жованки, Бахмутки и Гладосово. До их ближайших позиций всего 800 метров.

В Зайцево полностью исчезли улицы Лисянского, Мирная, Мануильского, Маресьева и Брусилова. Украинские боевики выжгли их зажигательными боеприпасами.

На сегодняшний день в прифронтовом Зайцево проживают 1600 человек, из них 200 детей. Люди очень устали, но не уходят. Говорят, что пока они в поселке - украинским бандитам тяжелее осуществить свой план.

ИСТОЧНИК KP.RU

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