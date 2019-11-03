2019-11-03T18:04:52+03:00
Общество

Как в Донецке борются с опавшей листвой

Кто и куда вывозит опавшую листву, рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Валерий Литвинов
Екатерина Сорока
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В Донецке объем листвы, подлежащей сбору и вывозу, составляет 60 тысяч кубических метра. Фото: dacha.helpВ Донецке объем листвы, подлежащей сбору и вывозу, составляет 60 тысяч кубических метра. Фото: dacha.help
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В Донецкой Народной Республике запрещено жечь опавшую листву. Это действие приравнивается к правонарушению и даже имеет свою статью со всеми вытекающими, вроде оформления протоколов и оплатой штрафа. Но кто тогда избавляется от листвы и куда она девается с улиц Донецка? На эти вопросы ответил начальник управления ЖКХ администрации города Валерий Литвинов.

— Дворники у нас под роспись предупреждены о том, что сжигать листву нельзя. У нас есть административные комиссии, которые рассматривают такие нарушения, за них предусмотрен штраф до 2700 рублей. В этом направлении ведется контроль на всех этапах, — рассказал Валерий Литвинов.

Сбор опавшей листвы, по словам начальника управления, происходит в два этапа. Начиная с августа, дворники собирают листву и вывозят ее через контейнерный парк. А с октября дворники складируют листву в бурты и мусорные пакеты, чтобы потом вывезти ее компостные ямы. Сегодня под Донецком находится 32 компостные ямы.

— До 2018 года листву вывозило предприятие «Громада» и два других перевозчика – по Кировскому и Петровскому районам. В настоящее время «Громада» исключила вывоз листвы из договорных отношений. Но управление ЖКХ надеется найти с предприятием компромисс, — добавил Валерий Литвинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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