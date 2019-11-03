Комбат нашел свой трон: Донецкий дизайнер подарила лежанку выжившему псу из Горловки

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-03T16:17:32+03:00

Теперь у Комбата есть свой теплый уголок в приюте «ПИФ»

Изменить размер текста: A A

Историю пса Комбата знают не только по всей Республике, но и за ее пределами. В августе пес попал в приют ПИФ по вине жестоких людей. В Горловке самогонщики сначала избили животное, а потом скинули его из окна многоэтажки.

Состояние пса было критическим. Сотрудники приюта долго боролись за его жизнь. И пес их не подвел. Комбат остался жив.

У Комбата пока нет хозяев. Поэтому он живет в приюте ПИФ. Но с наступлением осени там заметно похолодало. И псу понадобился собственный теплый и уютный уголок. Сотрудники приюта бросили клич с просьбой купить Комбату трон.

— Похолодало, поэтому ему нужна теплая кроватка. Комбат весит 20 килограммов, вот с учетом этого нужно ему лежбище с бортиками, — рассказали в приюте.

На клич сотрудников приюта откликнулась донецкий дизайнер одежды Светлана Топалова. Она не просто купила лежанку для пса, а сделала ее со знаком своего бренда. И, похоже, что Комбату такая роскошь пришлась по вкусу.

— Он сразу лег в нее, а через пять минут мирно и сладко посапывал в ней, заснул, — призналась Светлана, — Комбат после таких зверств от людей, продолжает доверять людям и остался очень добрым и скромным. Так могут только собаки. Находясь рядом, они медленно и вдумчиво ведут меня к самому лучшему.

Сотрудники приюта благодарны Светлане Топаловой за ее щедрость. Они подумывают уговорить дизайнера добавить в ее бренд еще производство лежанок.

Личный трон Комбата фирменного производства. Фото: архив фотографий Светланы Топаловой ВКонтакте

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Расследование «Комсомольской правды»: что думают местные жители о жестоком избиении пса Комбата в Горловке

Корреспондент «Комсомолки» разбирался в конфликте, кто виновен - алкоголики или собаки [фото, видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU