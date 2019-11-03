2019-11-03T15:49:50+03:00
Происшествия

«Понакупят трамваев, а ездить не умеют»: В Донецке на Текстильщике произошло необычное ДТП

На место аварии выехали сотрудники ГАИ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке столкнулись трамвай с легковушкой. Фото: ВКонтактеВ Донецке столкнулись трамвай с легковушкой. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 3 ноября, в Донецке на Текстильщике произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Жигули десятой модели столкнулись с трамваем. Фотографии с места ДТП появились в группе «ВКонтакте» - «Типичный Донецк».

Пользователи социальной сети предположили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке рынка «Сокол». Одни считают, что водитель поставил «десятку» слишком близко к трамвайным путям, поэтому и произошло столь нелепое столкновение. Другие – с чувством юмора отмечают: «Понакупят трамваев, а ездить не умеют…»

- Ну, теперь пусть водитель трамвая расскажет всем, как обгонял и как подрезал, - написал пользователь Сергей, видимо предвидя, что водитель ВАЗа будут отрицать свою вину.

На место ДТП выехали сотрудники ГАИ. «КП» расскажет о выводах экспертов и есть ли пострадавшие в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комбат нашел свой трон: Донецкий дизайнер подарила лежанку выжившему псу из Горловки
Украинские военные в Донбассе размещают боевую технику рядом с жильем и мешают работе наблюдателей ОБСЕ
Опрос: На что жители Енакиево потратили бы 10 миллионов рублей во благо города?
3 ноября в Луганске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
ДНР готова к разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка»
Ко Дню народного единства в Луганске активисты проведут праздничный забег «Русская пробежка»
По Донецку, Ясиноватой и Коминтерново украинские боевики выпустили почти 150 снарядов и мин
Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму
Творческая исповедь: в Донецке открылась юбилейная выставка скульптора Юрия Коровушкина
Депутат Госдумы побывал на участке развода войск в Золотом
Наталья Никонорова: Киев умеет усмирять радикально настроенных националистов
В Луганске выступил итальянский дирижер Франческо Ледда
В местах хранения не хватает 40 единиц военной техники ВСУ
НМ ЛНР: Украинские националисты планируют провокации на линии соприкосновения в Донбассе при помощи БПЛА
ВСУ обстреляли Золотое
Кто убил мариупольского предпринимателя
Паспорт РФ получили 36 тысяч жителей ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 211 боеприпасов – в Зайцево поврежден дом