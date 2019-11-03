«Понакупят трамваев, а ездить не умеют»: В Донецке на Текстильщике произошло необычное ДТП

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-03T15:49:50+03:00

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Сегодня днем, 3 ноября, в Донецке на Текстильщике произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Жигули десятой модели столкнулись с трамваем. Фотографии с места ДТП появились в группе «ВКонтакте» - «Типичный Донецк».

Пользователи социальной сети предположили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке рынка «Сокол». Одни считают, что водитель поставил «десятку» слишком близко к трамвайным путям, поэтому и произошло столь нелепое столкновение. Другие – с чувством юмора отмечают: «Понакупят трамваев, а ездить не умеют…»

- Ну, теперь пусть водитель трамвая расскажет всем, как обгонял и как подрезал, - написал пользователь Сергей, видимо предвидя, что водитель ВАЗа будут отрицать свою вину.

На место ДТП выехали сотрудники ГАИ. «КП» расскажет о выводах экспертов и есть ли пострадавшие в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU