СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-03T14:29:39+03:00

Украинские военные в Донбассе размещают боевую технику рядом с жильем и мешают работе наблюдателей ОБСЕ. Фото: gtrklnr.com

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Вооруженные формирования Украины укрепляют свои позиции на линии соприкосновения и мешают работе беспилотных летательных аппаратов наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

- Разведчики Республики зафиксировали в жилом районе Золотого-3 три БМП, возле жилых домов в Боброво зенитно-ракетный комплекс «Оса», в жилом квартале в Райгородке зенитно-ракетный комплекс «Оса» и бронетранспортер, в Новозванновке пять боевых бронированных машин, в Трехизбенке бронемашину, в Муратово две БТР, в Новотошковском три бронированные машины, в Передельском шесть БТР, в Лобачево одну бронемашину, а в Нижнетеплом один бронетранспортёр с навесной зенитной пушкой, - сообщили военнослужащие ЛНР.

Для глушения сигнала управления беспилотников миссии ОБСЕ в районе Причепиловки украинские солдаты разместили станцию помех авиационной УКВ-радиосвязи, диапазон частот которой предназначен и для подавления радиосвязи гражданских воздушных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU