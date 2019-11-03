Украинские военные в Донбассе размещают боевую технику рядом с жильем и мешают работе наблюдателей ОБСЕ
Вооруженные формирования Украины укрепляют свои позиции на линии соприкосновения и мешают работе беспилотных летательных аппаратов наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.
- Разведчики Республики зафиксировали в жилом районе Золотого-3 три БМП, возле жилых домов в Боброво зенитно-ракетный комплекс «Оса», в жилом квартале в Райгородке зенитно-ракетный комплекс «Оса» и бронетранспортер, в Новозванновке пять боевых бронированных машин, в Трехизбенке бронемашину, в Муратово две БТР, в Новотошковском три бронированные машины, в Передельском шесть БТР, в Лобачево одну бронемашину, а в Нижнетеплом один бронетранспортёр с навесной зенитной пушкой, - сообщили военнослужащие ЛНР.
Для глушения сигнала управления беспилотников миссии ОБСЕ в районе Причепиловки украинские солдаты разместили станцию помех авиационной УКВ-радиосвязи, диапазон частот которой предназначен и для подавления радиосвязи гражданских воздушных судов.
ИСТОЧНИК KP.RU