2019-11-03T13:13:59+03:00
Общество

Опрос: На что жители Енакиево потратили бы 10 миллионов рублей во благо города?

Опрос провели в социальных сетях
Екатерина Сорока
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На 2015 год население Енакиево составляло почти 80 тысяч человек. Фото: typical_enakievoНа 2015 год население Енакиево составляло почти 80 тысяч человек. Фото: typical_enakievo
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Вчера, 2 ноября, в сообществе «Типичное Енакиево, где собрано больше 60 тысяч подписчиков, появился опрос для жителей города. Вопрос был провокационный: «Чтобы вы сделали бы с десятью миллионами рублей?». Главное условие опроса заключалось в том, что деньги нельзя было использовать для своих нужд. Вся воображаемая сумма должна пойти на благо родного города. Ответы пользователей соцсетей не заставили себя долго ждать.

— Сумма не такая большая в масштабах города. Так, например, на покупку новых трамваев или ремонт побитых дорог этих денег не хватило бы. Но, хотя бы освещение наладить в городе или водоканалу трубы для замены накупить можно было. А если что-то останется, то отдать эти деньги в больницы, садики и школы на ремонт помещений, — пишет Александр Моисеев.

— Вложила бы деньги в строительство детской больницы и дворец культуры. В нашем городе очень много талантливых детей. К сожалению, но десяти миллионов явно не хватит на строительство даже одной больницы, — продолжила Наталья Выровская

— Думаю, отличная идея вложить деньги в экологию. Вывезти из города весь мусор и построить на окраине завод по переработке отходов, — добавила Анастасия Настена.

— Десять миллионов маловато для масштаба целого города. Но, а я бы тогда отдал деньги на приобретение оборудования в больницы. В основном, новое оборудование пошло бы в стационары детских отделений больниц или акушерам, — отметил Михаил Хархан.

Как видно, не все задумки жителей Енакиево осуществимы. Чтобы благоустроить свой город, некоторым просто не хватает даже десяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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