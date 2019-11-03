3 ноября в Луганске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
Днем 3 ноября местами по территории Луганской Народной Республики ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- Днем 3 ноября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение.
По предварительному прогнозу, 4 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем 5-10 градусов тепла. 5 ноября - облачно с прояснениями, днем местами дождь, ночью и в первой половине дня порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду; температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU