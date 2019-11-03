2019-11-03T12:28:32+03:00
Общество

3 ноября в Луганске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

Возможно, объявят штормовое предупреждение
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
3 ноября в Луганске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Фото: ВКонтакте3 ноября в Луганске ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Днем 3 ноября местами по территории Луганской Народной Республики ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Днем 3 ноября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение.

По предварительному прогнозу, 4 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем 5-10 градусов тепла. 5 ноября - облачно с прояснениями, днем местами дождь, ночью и в первой половине дня порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду; температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос: На что жители Енакиево потратили бы 10 миллионов рублей во благо города?
ДНР готова к разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка»
Ко Дню народного единства в Луганске активисты проведут праздничный забег «Русская пробежка»
По Донецку, Ясиноватой и Коминтерново украинские боевики выпустили почти 150 снарядов и мин
Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму
Творческая исповедь: в Донецке открылась юбилейная выставка скульптора Юрия Коровушкина
Депутат Госдумы побывал на участке развода войск в Золотом
Наталья Никонорова: Киев умеет усмирять радикально настроенных националистов
В Луганске выступил итальянский дирижер Франческо Ледда
В местах хранения не хватает 40 единиц военной техники ВСУ
НМ ЛНР: Украинские националисты планируют провокации на линии соприкосновения в Донбассе при помощи БПЛА
ВСУ обстреляли Золотое
Кто убил мариупольского предпринимателя
Паспорт РФ получили 36 тысяч жителей ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 211 боеприпасов – в Зайцево поврежден дом