ДНР готова к разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка»
Сегодня, 3 ноября, представители Донецкой Народной Республики уведомили ОБСЕ о готовности к разведению сил и средств в Петровском. Во время передачи информации представители миссии устно сообщили, что украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то, что президент Украины четко озвучил дату 4 ноября.
- Именно эта дата была согласована всеми участниками Контактной группы в Минске как начало практической части возобновления обязательств сторон по реализации Рамочного решения на участке разведения «Петровское – Богдановка», - напомнили представители ДНР.
Напомним, что 4 ноября в согласованное ранее время 13:00 (по московскому времени, что соответствует 12.00 по восточноевропейскому времени) ДНР запустит сигнальную белую ракету. Ответит ли украинская сторона на жест доброй воли Республики – станет известно в понедельник.
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ИСТОЧНИК KP.RU