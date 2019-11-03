2019-11-03T12:06:57+03:00
Политика

ДНР готова к разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка»

Украинская сторона снова может саботировать соответствующую договоренность в Минске
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДНР готова к разведению на участке «Петровское – Богдановка»ДНР готова к разведению на участке «Петровское – Богдановка»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 3 ноября, представители Донецкой Народной Республики уведомили ОБСЕ о готовности к разведению сил и средств в Петровском. Во время передачи информации представители миссии устно сообщили, что украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то, что президент Украины четко озвучил дату 4 ноября.

- Именно эта дата была согласована всеми участниками Контактной группы в Минске как начало практической части возобновления обязательств сторон по реализации Рамочного решения на участке разведения «Петровское – Богдановка», - напомнили представители ДНР.

Напомним, что 4 ноября в согласованное ранее время 13:00 (по московскому времени, что соответствует 12.00 по восточноевропейскому времени) ДНР запустит сигнальную белую ракету. Ответит ли украинская сторона на жест доброй воли Республики – станет известно в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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